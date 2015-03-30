В ДНР заявили о задержании иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина

Отмечается, что задержанный с 2018 года следил за Басуриным и передавал всю информацию СБУ. Предположительно, он готовил покушение на замкомандира оперативным командованием ДНР.

Как стало известно СМИ, в ДНР задержали иностранного шпиона в подозрении на подготовку покушения на Эдуарда Басурина. Мингосбезопасности ДНР сообщает, житель Иордании в 2016 году прибыл в Украину, где практически сразу же был завербован сотрудниками СБУ. После этого он вынужден был выполнять различные задания спецслужбы.

В 2018 году его приставили следить за домом Басурина, а также за тем, где появляется замкомандира. После этого шпион должен был передавать полученные сведения в СБУ, где их, предположительно, использовали для организации покушения на Басурина.