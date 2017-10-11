В Шотландии перед грозой очевидцы увидели настоящий НЛО

На территории Шотландии местные жители внезапно в небе, которое было затянуто дождевыми тучами, рассмотрели настоящий НЛО. Сообщается, что инопланетная летающая тарелка была черного цвета и молниеносно передвигалась по воздуху.

Сообщается, что в центральной части Шотландии в городе Крифф местные жители обнаружили в небе небольшой черный летающий объект, который идентифицировали как НЛО. По словам очевидцев, инопланетный корабль прибыл 5 июня 2018 года и парил среди дождевых туч. Уфологи из Шотландии взялись изучать очередное появление пришельцев на Землю, однако пока никак не прокомментировали происхождение летающего объекта.

Напомним, что ранее охотники за НЛО утверждали, что подобные космические тарелки можно легко обнаружить в грозу, поскольку пришельцы могут подзаряжаться от разряда молнии.