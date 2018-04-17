"Дело Скрипалей": стало известно, сколько свидетелей было опрошено в ходе расследования

Скотланд-Ярд обнародовал количество опрошенных свидетелей в рамках расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, произошедшего в британском Солсбери.

Сообщается, что следователи опросили девятьсот свидетелей и произвели сто семьдесят обысков, в рамках которых изъяли более двух тысяч вещественных доказательств. Порядка двухсот пятидесяти детективов, из которых сто продолжают профессиональную деятельность в Солсбери, в течение трёх месяцев расследовали это резонансное дело, всколыхнувшее весь мир.

Сообщается, что правоохранительные органы вложили во все действия, включая обеспечение безопасности Скрипалей, около десяти миллионов долларов. Ранее сообщалось, что состояние здоровья Сергея и Юлии Скрипаль, а также пострадавшего правоохранителя, улучшается ежедневно, врачи дают благоприятные прогнозы в дальнейшем.

Напомним, отравление отца и дочери нервнопаралитическим веществом «Новичок» произошло 4 марта 2018 года.