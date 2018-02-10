В Алабаме во время грозы в небе появился НЛО

НЛО пугало жителей Алабамы своим видом в небе всего несколько минут. Полученные кадры очевидец уже передал уфологам, однако они пока не прокомментировали ролик.

Как известно, 1 июня в Хантсвилле, штат Алабама, разгулялась гроза, которая привлекла пришельцев. Один из жителей рассказал о том, что в момент разгулявшейся непогоды как раз возвращался домой на своем автомобиле, когда его внимание привлек загадочный объект в небе. Во время очередной яркой вспышки молнии он заметил в небе НЛО странной круглой формы, потому сразу включил камеру.

Мужчина отметил, что летающий корабль пришельцев появлялся еще несколько раз во время вспышки молнии, а затем также загадочно исчез, как и появился. На его месте остались только тяжелые тучи.

Очевидец уже отправил полученное видео уфологам, однако они еще не прокомментировали появление НЛО в Алабаме.