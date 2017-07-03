В ВСУ объяснили полет штурмовика Су-25 над побережьем Азовского моря

Штурмовик принимал участие в военных учениях и никакой опасности для жизни и здоровья людей, отдыхающих на пляже, не представлял, заявили в ВСУ.

Как стало известно, 1 июня украинский штурмовой самолет Су-25 ВВС ВСУ совершал полет около Азовского моря в Запорожской области. Он пронесся над головами отдыхающих на пляже на высоте, которая не превышает 10 метров. Очевидцы засняли полет Су-25 на видео и опубликовали на популярном видеохостинге.

Как рассказали представители ВСУ, штурмовик вовсе угрожал жизни и здоровью людей, он просто принимал участие в обязательных военных учениях. Его главной целью была отработка противодействия воздушным силам условного противника на условно ограниченных высотах.

Отмечается, что все маневры, исполняемые Су-25, выполнял на допустимых законодательством и документами высотах, потому не нес никакой опасности для отдыхающих на пляже.