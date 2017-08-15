ЧМ-2018 повысил популярность русского языка во всём мире

Приближающийся ЧМ-2018 вынуждает иностранных болельщиков заняться ускоренным изучением русского языка. Это приобретает огромные масштабы – в Мексике даже появились русские слова на плакатах в магазинах, как сообщает VistaNews.

В Сеть выложили снимок из одного супермаркета Мехико. Там поясняется, как читать слово «яйца» через английскую транслитерацию. Кроме того, слово переведено по-русски и по-испански. Такая популярность русского языка появилась из-за приближающегося ЧМ-2018.

Иностранные болельщики стараются зазубрить хотя бы основной набор самых необходимых слов и выражений. Волонтёры и вовсе участвуют в специальных курсах. Стоит отметить, что в преддверии чемпионата не только готовятся к будущему спортивному шоу, но и вспоминают прошлое. Например, эксперты выделили лучших форвардов с 11-м номером.