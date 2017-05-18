В Великобритании женщина на фото за спиной сына рассмотрела призрак мальчика

Местные жители полагают, что камера женщины поймала призрак мальчика, который утонул в пруду несколько лет назад. Сама британка признается, что не умеет пользоваться фотошопом и не имеет понятия, что это может быть.

Как стало известно, в Великобритании женщина вместе со своим сыном и племянниками отправилась на отдых в парк в Бедлингтоне, где они весело проводили время. Как только они захотели покинуть парк, дети внезапно обнаружили очень большое дерево и стали взбираться на него, а мать мальчика решила сделать несколько фотографий на память.

Дома она на компьютере стала рассматривать снимки и заметила нечто странное за спиной своего сына. Так, приблизив фото, британка заметила лицо еще одного мальчика, хотя на момент фотосъемки рядом с семьей и около дерева никого не было. На опубликованном женщиной снимке на самом деле можно увидеть лицо ребенка, он словно выглядывает из-за спины мальчика и смотрит прямо в объектив. Кожа этого ребенка имеет очень бледный оттенок, а под глазами у него большие темные круги.

Пользователи соцсетей тут же обвинили женщину в пользовании фотошопом, однако она отметила, что никогда не умела ретушировать снимки. Британка заметила, что сама очень испугалась и не может найти объяснение увиденному. Другие же пользователи выдвинули предположение, что жительнице Великобритании удалось заснять на камеру призрак мальчика, который несколько лет назад утонул в пруду неподалеку от парка.