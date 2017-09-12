Британская пара рассказала, как им живётся втроём с секс-куклой Меган

Секс-игрушки всё чаще появляются в спальнях современных пар. Однако решаются на обычную жизнь с реалистичной секс-куклой единицы.

Супруги Мэри и Скотт познакомились три года назад и уже планируют создать семью. Каждый из них успешный и состоявшийся в жизни человек, у Мэри даже есть ребёнок. Однако за два года до знакомства с ней в доме Скотта поселилась другая «девушка». Её имя Меган, а рост - 135 сантиметров. Как в известной книге, Скотт не сразу рассказал Мэри, пришедшей устраиваться к нему на работу, о своих предпочтениях. Но когда отношения пары перешли на интимный уровень, Скотт раскрыл ей карты.

Специалисты до сих пор считают, что секс-куклы, особенно с реалистичной или детской внешностью, провоцируют людей на агрессию и преступления. В то же время Скотт, который ведёт блог о жизни с девушкой и секс-игрушкой, и Мэри уверяют в безобидности этого увлечения. У Скотта нет зависимости от секса с Меган, он отдаёт предпочтение своей девушке. А Мэри не устраивает истерику из-за «соседки». Супруги говорят, что пагубное влияние кукол надумано и проявляется только у заведомо нездоровых людей.