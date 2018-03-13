Кейт Миддлтон обязали научить Меган Маркл королевскому этикету
Недавно представители Букингемского дворца проинформировали, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон обязана будет поспособствовать тому, чтобы Меган Маркл поскорее освоила королевские традиции. Отныне Миддлтон должна будет обучать Маркл этикету.
Сообщается, что с момента вступления в королевскую семью Кейт Миддлтон стала образцовой супругой принца Уильяма и идеальной материю для троих наследников престола. За все семь лет герцогиня Кембриджская не допустила ни одной ошибки в королевском этикете. Именно по этой причине Кейт и должна будет обучать всему Меган Маркл, которая обязана будет заниматься не только с королевскими педагогами по этикету, но и со своей невесткой.
По словам инсайдеров, Миддлтон не пришла в восторг от данной новости. Напомним, что две избранницы британских принцев не нашли общий язык между собой и до этого времени предпочитали вовсе не пересекаться.