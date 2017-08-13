Радость в Великобритании: Елизавета II на престоле уже 65 лет

Сегодня у каждого жителя Великобритании особенное праздничное настроение. Именно в этот день шестьдесят пять лет назад нынешняя королева Елизавета II села на престол.

В тот день более восьми тысяч гостей присутствовали на коронации в Вестминстерском аббатстве. Для мероприятия было заказано атласное платье белого цвета с вкраплениями золота и серебра. Известно, что королева появлялась в этом одеянии еще шесть раз. Елизавета II является тридцать девятым по счёту британским правителем, который был коронован в этом храме.

Также сообщается, что её коронация является первой транслируемой по телевидению, что было воспринято отрицательно консерваторами, но с другой стороны спрос телерадиовещания после мероприятия заметно возрос.

За 65 лет правления одной и тоже королевы сменилось четырнадцать первых министров королевства.