В Словакии показали сувенирную купюру с ошибкой с названии замка

Главный банк Словакии представил сувенирную банкноту, номинал которой составляет 0 евро. Примечательным является тот факт, что купюра напечатана с орфографической ошибкой.

Сообщается, что на сувенире находится пейзаж Братиславского града, в названии которого и была сделана ошибка – замка над рекой Дунай, в котором короновали правителей Венгрии. Во время трансляций на государственных радиостанциях сообщалось, что на сегодняшней презентации присутствовало множество коллекционеров, рассчитывающих в будущем перепродать банкноту в несколько раз дороже нынешней стоимости.

О количестве выпущенных купюр информация не сообщается.

Ранее была выпущена банкнота с тем же номиналом, но в этот раз вместо замка был изображён танк производства довоенных времён, который стал символом национального восстания Словакии. Тираж сувенирной продукции составлял пять тысяч купюр, который был стремительно распродан за один день как коллекционерами, так и туристами вместе с жителями.