Покорить Эверест, но не лестницу: стало известно о смерти альпинистки Шарлотты Фокс

Альпинистка Шарлотта Фойс, которая чудом осталась в живых после восхождения на Эверест двадцать два года назад, скончалась после несчастного случая.

От друзей погибшей стало известно, что Шарлотта, упав с лестницы в собственном доме, получила травмы, несовместимые с жизнью. Её тело было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов в коридоре. По предварительным данным, следователи не считают смерть Фойс насильственной.

Напомним, 61-летняя Шарлотта Фойс была участницей группы альпинистов «Горное безумие», созданной для восхождения на гору Эверест. Когда альпинисты начали спуск, начался буран, после которого из десяти человек выжило лишь двое, в их числе счастливым образом оказались Шарлотта и жительница Дании Лена Гаммельгард.

Известно, что альпинистка стала первой представительницей прекрасного пола, покорившей три горы высотой более восьми тысяч метров. Шарлотта во время беседы с одним из писателей искренне заявила о том, что не надеялась на выживание во время бурана, а надеялась на быструю и безболезненную смерть.