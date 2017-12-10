Британцы реже всех европейцев занимаются сексом

Американская команда экспертов изучила, как часто семейные пары в разных странах Европы занимаются сексом. Оказалось, что реже всего это происходит в Великобритании, Италии и Германии.

Британцы, итальянцы и немцы, пребывающие в браке, уделяют сексу меньше со своей второй половинкой меньше двух раз в месяц, как сообщает «Версия.Инфо». На первом месте в рейтинге выполнения «супружеского долга» жители Чехии – больше раза в неделю. Второе место у испанцев – больше 3 раз в месяц.

Такие выводы эксперты сделали по итогу опроса 915 замужних или пребывающих в длительных отношениях женщин из 13 стран Европы. По мнению профессора гинекологии Джеймса Саймона из Университета Джорджа Вашингтона, на количество занятий сексом большое влияние оказывают религия, культура и доступность эротического контента.