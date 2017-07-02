В одной из гостиниц Японии предлагают брать котов в аренду: номера заняты на два месяца вперёд

Многие знают о зарубежных кафе и ресторанах, в которых свободно гуляют кошки. Владелец одной из японских гостиниц пошёл немного далее.

Так, помимо уже имеющегося кафе с мурлыками, теперь можно взять в аренду представителя кошачьих за восемьсот шестьдесят иен за час нахождения животного в номере. Сообщается, что это не первый отель, который предлагает подобную аренду.

Известно, что в столице Японии существует более ста пятидесяти сервисов, в которых можно взять себе котов для любых целей. Там любой питомец в имеющемся ассортименте может стать вашим от часа до месяца в зависимости от пожелания арендатора.

После того, как один из посетителей поделился своими впечатлениями о нахождении в этом отеле, владельцы столкнулись с неожиданным наплывом потенциальных гостей. Хозяева убедительно попросили отнестись с пониманием, так как места забронированы на два месяца вперёд и до середины августа нет возможности дополнительного размещения.