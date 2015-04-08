50-летняя женщина едва не ослепла из-за плохо смытого макияжа

Жительница Австралии обратилась к офтальмологу из-за проблем с глазами. Как оказалось, женщина на протяжении 50 лет плохо смывала косметику или же не делала этого вообще. Врач сообщил, что это могло привести к слепоте.

Как говорит женщина, она любила краситься, но не любила смывать макияж. Тщательное удаление косметики с лица с помощью специальных средств никогда не было ее ежедневной привычкой. Однажды она заметила, что у нее пекут глаза, особенно под веками. Австралийка обратилась к офтальмологу и выяснила, что у нее на слизистой глаза, под веками, накопилась годами не смываемая тушь. Женщина позже призналась, что всегда халатно относилось к ее удалению. Поэтому, у нее на слизистой засохли темные комки, которые покрыли почти все веко так, что их можно было увидеть снаружи.

Австралийке поставили диагноз конъюнктивит, который сейчас легко лечится. Однако из-за отложений грязи под глазами воспаление могло усугубиться и привести к слепоте. Врач утверждает, что смывать косметику необходимо, потому что при такой небрежности можно ослепнуть и без дополнительных болезней.