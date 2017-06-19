Девушка с влагалищем из рыбьей кожи впервые занялась сексом

Жусилен Мариньо в 15 лет узнала о том, что у нее нет влагалища. Поэтому, спустя несколько лет она обратилась к специалистам из Федерального университета Сеары, которые смогли имплантировать ей новое, сделанное из рыбьей кожи.

Жительница Бразилии, Жусилен Мариньо, в 15 лет узнала на обследовании, что у нее редкий синдром, который предполагает отсутствие влагалища, матки или других женских половых органов. Такие новости повергли девушку в депрессию, однако вскоре она стала одной из немногих, кому сделали имплантацию нового влагалища. На его месте у нее ранее присутствовала соединительная ткань, в которой хирурги сделали канал, а потом поместили необходимую форму, оболочка которой была сделана из кожи пресноводной рыбы телапии.

Естественно, кожа перед процедурой прошла специальную обработку, которая включала стерилизацию и очистку от чешуи, запахов и прочего. С помощью облучения были уничтожены вирусы. Таким образом, врачи получили тонкую, светлую гелевую оболочку, которая абсорбировалась с организмом девушки и превратилась в ткань.

Теперь, Жусилен с увлечением рассказывает журналистам о том, что она наконец-то смогла иметь полноценные отношения со своим бойфрендом. Так, она впервые занялась сексом, и, несмотря на все страхи, девушка говорит, что теперь у нее нет никаких проблем.