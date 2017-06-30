Над английским городом Лидс пролетел НЛО из "Звездных войн"

Зеваки засняли пролетающий над Лидсом светящийся объект, по форме напоминающий шар. По виду он не был похож ни на спутник, ни беспилотник. НЛО напомнил наблюдателям космическую станцию "Звезда Смерти" из киноэпопеи "Звездные войны".

Очевидцы рассказывали, что объект передвигался бесшумно, стремительно и на небольшой высоте - около 300 метров. Житель Лидса Джеймс Голдман рассказал, что летящий по небу шар не был похож ни на комету, ни на астероид. А тем более не был похож на самолёт или другой знакомый летательный аппарат. Однако, Голдман сумел заснять НЛО на свой смартфон.

Ученые-уфологи, внимательно изучив видеозапись выдвинули версию, что на кадрах запечатлен инопланетный корабль. Предположение о том, что этот объект является беспилотником, специалисты отвергли из-за того, что скорость объекта была около 200 км/ч. А сравнение со "Звездой Смерти" напрашивалось само собой.