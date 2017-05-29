Джоан Роулинг заявила, что новая книга будет не о Гарри Поттере

Эпохальная писательница и «мама» Гарри Поттера Джоан Роулинг анонсировала выход новой книги. Известно, что сюжет не будет относиться к жизни маленького борца со шрамом в виде молнии на лбу с тёмными силами.

Для написания этого повествования, предназначенного для юных читателей, Роулинг делала многочисленные попытки в течение долгих шести лет, но какие-то факторы становились на её пути. Помимо новой книги, писательница продолжает продуктивную работу над сценарием к продолжению цикла фильмов «Фантастические твари и где они обитают».

Напомним, киноленты являются рассказом о событиях, которые происходили до появления на свет великого волшебника.

Сообщается, что сценарий выйдет в тираж книжным форматом аккурат в первый день показа фильма в американских кинотеатрах. Что касается жителей России, они смогут увидеть вторую часть цикла фильмов, в этот раз о злодеяниях волшебника Грин-де-Вальда уже в середине ноября этого года.