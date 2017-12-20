Болгарские выпускники восхитились эротическим танцем своей учительницы в ресторане

В одной из болгарских средних школ прошёл запоминающийся впоследствии для всей страны выпускной. Одна из учительниц Дарина Димова во время торжества начала танцевать нечто похожее на стриптиз, сопровождаемый эротическими движениями.

Известно, что пару ей составил мужчина, который, по словам очевидцев, был похож на стриптизёра. После сбрасывания с себя элементов одежды Димова принялась за своего партнёра, попытавшись снять с него брюки.

Мнения выпускников разделились, однако нашлись те, кто не осуждал учительницу, а восхитились смелостью и гибкостью женщины.

После шумного вечера родители учащихся увидели видеозапись и обратились за объяснениями к директору заведения. Что примечательно, Димова не знала о существовании этого ролика, тем более, в Интернете.

После просмотра она незамедлительно написала заявление об уходе из школы. Позже оказалось, что учительница не была приглашена на праздник, а её партнер был обычным посетителем ресторана.