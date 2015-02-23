В Харькове простой житель решил продать здание суда за $10 млн

На Украине безработица и бедность приводит к довольно своеобразным казусам. Так, в Харькове в центре города решили продать здание апелляционного суда. Такое объявление выставили на онлайн-сервисе OLX 30 мая, как сообщает «Версия.Инфо».

За данный объект простой житель Харькова потребовал 10 миллионов долларов. В объявлении были указаны все параметры здания суда, а также, кто его построил и какая историческая ценность. По мнению местного адвоката, это могла сделать некая «обиженная сторона». Либо кто-то захотел доказать, что на онлайн-сервисе OLX действительно можно опубликовать любое объявление.

Стоит отметить, что данный объект в Харькове в настоящее время для суда не используется, он является больше историческим памятником. 1 июня в 11 утра объявление о выставлении на продажу с OLX было удалено.