Uber разрабатывает тревожную кнопку для пассажиров

Пользователи сервиса пассажирских перевозок Uber скоро получат возможность использования кнопкой тревоги.

Разработчики платформы уже взялись за работу, чтобы как можно быстрее функция заработала в полном объёме. На данный момент известно, что режим экспериментальным образом был протестирован в Соединённых Штатах Америки обычными клиентами. Спустя некоторое время кнопка заработает на территории всей страны, после этого она заработает в Австралии.

Эксперты заявили, что запуск тревожной кнопки даст новый виток для развития нового сервиса, который будет адаптирован для сотрудников службы Uber. Теперь в случае непредвиденных обстоятельств со стороны водителя пассажир сможет себя обезопасить. Помимо звонка, сделанного клиентом, приложение сможет отправлять геолокацию в службу спасения.

Также руководство считает, что эти функции могут быть применимы как к водителю, так и к неуправляемым пассажирам. Все нововведения будут известны клиентам благодаря социальным сетям и мобильному приложению, где находится вся информация о сервисе.