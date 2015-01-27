В Индии миллионы людей бастуют из-за долгов компаний-миллионеров

Во всех регионах Индии миллионы людей начали митинг, требуя государственного преследования компаний-миллионеров из-за того, что те избегают выплат своих долгов банкам. Митингующие уверены, что это препятствует экономическому росту страны.

Согласно информации профсоюза, 30 мая более миллиона работников банков Индии устроили митинг, требуя повышения зарплаты и государственного преследования компаний-миллионеров, объявив дефолт по кредитным платежам. Из-за этого у кредиторов страны самые большие задолженности среди других представителей развивающихся государств. Ещё в 2016 году стал всемирно известен конфликт с владельцем авиакомпании «Виджай Малля», который намеренно покинул страну, не желая оплатить кредит в размере одного миллиарда долларов. В итоге, банки не могут нормально функционировать из-за огромного количества просроченных суд, количество которых достигает в 2018 году 120 миллиардов. Из-за этого местные банки не в состоянии инвестировать новые проекты в Индии, которые б способствовали экономическому росту страны.

Также люди на забастовках требуют достойного повышения оплаты труда, они считают, что рост заработной платы на 2% слишком мал, по сравнению с ростом инфляции в стране на 4,5%.