Отец Меган Маркл опроверг своё "попрошайничество" у королевской семьи

73-летний отец Меган Маркл опроверг информацию о том, что он просил свою дочь дать ему денег перед свадьбой. Соответствующее «попрошайничество» он назвал выдумкой британских СМИ.

Томас Маркл по информации ряда британских СМИ настаивал на том, чтобы Меган дала ему денег перед свадьбой с принцем Гарри. Сам же отец герцогини Сассекс утверждает, что этого не было. По его словам, он регулярно платит налоги, поэтому на лечение самостоятельно может выделить деньги, отправленные в Пенсионный фонд Британии, за счёт которого и происходила операция на сердце. Именно из-за этого 73-летний мужчина не смог посетить свадьбу своей дочери.

После выздоровления Томас Маркл выступил перед журналистами с заявлением, что он не говорил с дочкой о необходимости выделения средств и к тому же не просил у неё помощи. Однако британцы считают наоборот. По их мнению, отца Меган Маркл просто попросили «замолчать» после королевской свадьбы, иначе растрата государственных денег могла бы плохо сказаться на имидже королевства и самой королевы Елизаветы II.