Замечен человек, гуляющий по облакам

Во время полета из Австрии в Ирландию мужчина заметил в небе странную фигуру.

По словам мужчины, он тут же показал увиденное еще одному пассажиру. Через несколько минут силуэт, вызвавший огромное удивление, исчез. В этот момент самолет находился на высоте около 10 метров. Пассажиры думали, кто же ходил в небе по облакам. Пользователи сети Интернет поделились мнением, что фигура в небе очень похожа на настоящего робота из популярного мультфильма. К слову, эксперты не разделили таких раздумий и пришли к выводу, что в облаках пассажиры могли увидеть силуэт из дыма какой-либо электростанции.

Напомним, что недавно в США мужчина мастурбировал прямо в самолете. Он не стеснялся никого и делал это просматривая порно без наушников. По какой-либо причине никто не пожаловался в тот же момент на нарушителя. Пассажирка уверяла, что несколько раз он испытал оргазм и выглядело это отвратительно. По словам женщины, она не пожаловалась из-за страха, что извращенец поведет себя неадекватно. Представители авиакомпании извинились и начали разыскивать правонарушителя.