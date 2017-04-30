Уникальный дом, вырезанный в 800-летней пещере, сдается в аренду

В графстве Вустершир на западе Англии сдается уникальный дом, который расположен внутри 800-летней пещеры. Такое жилище можно арендовать за 195 фунтов стерлингов за ночь.

Сообщается, что вырезанный внутри древней скалы дом теперь можно арендовать. Ранее старый дом был обновлен и теперь в нем есть теплый пол, водопровод, современный дизайн, телевизор, и даже Wi-Fi. Бывший предприниматель Анджело Мастропиетро купил уникальную постройку за 62 000 фунтов стерлингов, а ремонт помещения обошелся ему в 100 000 фунтов стерлингов.

Всего за восемь месяцев вырезанный в пещере дом заметно преобразился и сейчас является экзотическим местом для отдыха. Теперь туристы во всего мира приезжают в Вустершир, чтобы посетить дом в 800-летней пещере.