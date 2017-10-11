Пассажир снял на видео летевший рядом с самолетом НЛО

Пассажир самолета, который пролетал в небе над Францией, снял на камеру смартфона инопланетный объект. По словам очевидцев, странный НЛО в течении нескольких минут преследовал самолет.

Стало известно, что пассажиры рейса Гатвик-Лондон 24 мая текущего года, во время полета в небе обнаружили подозрительный объект за бортом самолета. Изначально пассажиры приняли объект за еще один пассажирский самолет, однако позже стало понятно, что их буквально преследует НЛО.

Видеодоказательство было размещено в Сети на YouЕube-канале UFO Institute. Интернет-пользователи все же предполагают, что в небе над Парижем было не инопланетное НЛО, а иной летательный аппарат.