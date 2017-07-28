Сына российских шпионов намерены через суд лишить гражданства Канады

СМИ сообщили о том, что 23-летний Алекс Вавилов, который является сыном шпионов из России, в скором времени может быть лишен гражданства Канады. В суде скоро будут рассматривать прошение канадских властей о лишении молодого человека гражданства.

Как стало известно, власти Канады намерены при помощи Верховного суда лишить гражданства своей страны Алекса Вавилова, чьи родители, Андрей Безруков и Елена Вавилова, вели шпионскую деятельность на террториии канадского государства и были взяты под арест в 2010 году. Примечательно, что Алекс Вавилов родился на территории Канады, потому он, согласно действующему законодательству, может получить гражданство данной страны.

Несмотря на это, канадские власти намерены аннулировать его гражданство через Верховный суд, однако сам Вавилов против такого решения. По его словам, он является таким же гражданином Канады, как и все остальные, он не представляет угрозы для государства. Несмотря на то, что его родители являются российскими шпионами, он не имеет к этому никакого отношения, потому намерен оспаривать в суде решение властей Канады.

Отмечается, что если Алексу удастся добиться своего, то гражданство сохранит и его старший брат Тимоти.