Польша заплатит $2 млрд за размещение военных США в стране

СМИ стало известно о том, что на территории Польши может появиться постоянная военная база США. Примечательно, что правительство страны готово платить большие деньги для того, чтобы солдаты США вошли в Польшу.

Как сообщается, власти Польши готовы выделить не менее 2 миллиардов долларов на то, чтобы на территории страны появилась военная база США. Такая сумма нужна для того, чтобы покрыть все расходы американского государства на размещение в стране танковой дивизии или аналогичных по объему вооруженных сил в Польше.

Отмечается, что Минобороны Польши готово заплатить как за создание необходимой инфраструктуры, так и за размещение в стране всех родственников военнослужащих США. Предложение уже направили в Белый дом и Конгресс, американские власти могут ознакомиться с предлагаемыми условиями и оценить будущее расположение военной базы.