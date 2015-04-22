Итальянская коалиция готовит нынешнему президенту импичмент

В Италии стало известно о досрочной смене правительства.

Сообщается, что действующий глава государства Серджио Маттарелла до завтрашнего утра должен принять решение о том, кто сменит его у руля власти, так как предыдущий кандидат Джузеппе Конте отказался от предоставленной возможности по причине расхождения в кандидате на должность премьер-министра.

Маттарелла также заявил, что коалиция потенциально имела хорошие возможности и была достойна предоставления права на существование в правительственном аппарате. Тем временем та самая коалиция планирует объявление импичмента нынешнему президенту, мотивируя это желанием остановки контроля другими странами.

Напомним, итальянский кризис в сфере политики длится около трёх месяцев. Несмотря на то, что членов парламента выбрали уже довольно давно, они так и не приступили к своим обязанностям. Аналитики считают, что досрочные выборы не изменят ситуацию в корне и являются бессмысленными.