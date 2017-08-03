Европа хочет запретить пластиковую посуду и ищет альтернативу

Европейский Союз планирует запретить использование пластиковой посуды, в том числе стаканчиков, ножей, вилок, трубочек, ватных паточек, а также креплений для воздушных шаров. Кроме этого, запрет распространяется на контейнеры, предназначенные для еды на вывоз.

Сообщается, что коллегия Европейской Комиссии подготовили документы для внедрения законопроекта и предоставят руководству завтра. Так, стало известно об инициативе ввода специального налога на наличие пластика – один пакет отходов одноразовой посуды будет стоить каждому жителю Европы порядка восьмидесяти центов.

Целью применения таких мер является сокращение не перерабатываемых природой отходов и нахождение альтернативного сырья для производства одноразовой посуды.

Ранее сообщалось о том, что в Российской Федерации также поддержали данную инициативу для создания отдельного экологического сбора для улучшения состояния окружающей среды и, вероятно, введут подобный налог уже в следующем году.