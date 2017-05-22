В Великобритании полным людям могут разрешить опаздывать на работу

Советники парламента Великобритании готовы внести на рассмотрение закон, который бы защищал права полных людей и даже давал им некие привилегии над другими британцами. Об этом пишет «ВладТайм».

Этот вопрос впервые обсудят более 2000 медиков на Европейском конгрессе по ожирению, который пройдёт в Вене. Британские парламентарии отмечают, что количество полных людей в стране постоянно растёт, однако отношение к ним не такое же, как гражданам с нормальным весом.

Поэтому там предлагают узаконить защиту прав людей с ожирением. Это значит, что они, в первую очередь, должны получить работу, которую объективно могут выполнять. Если у человека есть проблемы с дорогой до места работы, ему могут разрешить опаздывать или выполнять её дома. А на издевающегося шефа можно будет подать в суд. Противники защиты ожирения среди населения предлагают в таком случае войти в положение и дать законные привилегии другим работоспособным гражданам: алкоголикам, наркоманам, игроманам.