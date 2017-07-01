В Лондоне молния стала причиной задержек и отмен авиарейсов

В одном из аэропортов Лондона после разбушевавшейся непогоды была сломана заправочная система для лайнеров, в которую попала молния.

Сообщается, что в залах ожидания находятся сотни пассажиров в ожидании своих рейсов, большинство которых были задержаны как минимум на 3 часа. Самолёты, которые направлялись в Станстед, совершили посадку в Бирмингеме и Ист-Миндлендсе по причине невозможности прибытия в первоначальную точку назначения.

Известно, что на данный момент функционирование аэропорта полностью восстановлено и неполадки устранены, однако не исключается возможности дальнейших задержек и отмен рейсов. Власти принесли свои извинения за принесённые неудобства вследствие несвоевременного вылета.

По предварительным данным, главной причиной инцидента является обвалившийся на юг Британии шквал, принёсший дожди и грозы. Уточняется, что на территории государства было зарегистрировано около пятнадцати тысяч вспышек молнии.