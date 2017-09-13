Стали известны главные претенденты на получение Букеровской премии

Коллегия Букеровской премии, вручаемая автором выдающихся книг, объявила претендентов на поощрение своего таланта.

Так, стало известно о том, что в список лучших литературных произведений за последние полвека вошли «Линкольн и Бардо», «Волчий зал», «Английский пациент», «Лунный тигр» и «В свободном государстве». Отмечается, что победитель будет выбран с помощью открытого голосования, итоги которого будут оглашены восьмого июля.

Напомним, Букеровская премия находит своего владельца с 1969 года и на данный момент является самой престижной за литературные шедевры, которые были написаны на английском языке. Четыре года назад в проведение мероприятия были внесены изменения – теперь победителем может стать каждый литературный автор, который написал свою книгу на английском и произвёл публикацию произведения в Великобритании в год, когда должна присуждаться награда.

Известно, что в прошлом году лауреатом стал Джордж Макрум со своей книгой «Линкольн и Бардо».