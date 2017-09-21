Очередной грязной провокацией назвали представленное расследование по факту крушения боинга MH17 на востоке Украины в 2014 году. Посол России в Австралии заявил, что следователи уже заранее определили сторону виновных и ведут расследование в данном направлении, не опираясь на факты.

Как рассказал Григорий Логвинов, очередной доклад по факту расследования крушения MH17, основанный на выводах полученной информации из интернета и версии сомнительных экспертов, является грязной провокацией. По его словам, следственная группа уже давно определила виновных в крушении и начала работать в этом направлении.

Он отметил, что следователи не принимают помощь России в расследовании и обвиняют страну в причастности к крушению MH17 на украинской территории. Несмотря на то, что российский президент и Минобороны уже не один раз предоставляли адекватные доказательства своей невиновности, в расчет их никто не берет и расследование ведут по ложному следу.

Логвинов призвал власти Австралии не разговаривать с Россией, словно с подсудимой, а дать возможность отстоять свою невиновность и помочь в расследовании авиакатастрофы в Украине.