В США фермер убил схожее с волком неизвестное животное

Владелец ранчо в одном из городков штата Монтана, США, с целью защитить свой скот выстрелил в то, что он принял за волка. Однако специалисты понятия не имеют, что за животное убил фермер.

Как рассказал владелец скота, 16 мая к его загону медленно подходил зверь, который внешне напомнил ему волка. Выстрелив в животное, фермер сообщил о событии в организацию Montana Fish, Wildlife and Parks. Однако когда специалисты прибыли на место, они шокировали владельца ранчо своим заявлением.

Пресс-секретарь Montana Fish, Wildlife and Parks Брюс Аухли сообщил, что убит был не волк, а только схожее с ним неизвестное животное. Так, у зверя были слишком короткие и маленькие лапы, большие уши и когти, его шерсть была коричневого цвета. Остальные характеристики животное в той или иной степени разделяло с волком. Пока специалисты предполагают, что убитый зверь был смесью волка и чего-то ещё. Пока тело отправлено на экспертизу в лабораторию.