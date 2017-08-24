В Индии Меган Маркл назвали «воплощением принцессы Дианы»

В Индии местные журналисты прозвали Меган Маркл «воплощением принцессы Дианы», после того, как новоиспеченная супруга принца Гарри посетила женскую благотворительную организацию Мумбаи в традиционной одежде. Сходство Дианы и Меган на снимках поразило поклонников.

Образ Меган Маркл в индийском сари и с традиционным бинди на лбу практически в точности повторяет фотографии принцессы Дианы, когда она посетила Индию в 1992 году. Индийская пресса сравнила два фото, после чего назвала герцогини Сассекскскую современной леди Дианой. Стоит отметить, что снимок Меган Маркл был сделан местными индийскими фотографами ещё в январе 2017 года и только сейчас был опубликован.

Меган Маркл посетила женскую благотворительную организацию в Мумбаи - Фонд Мины Махилы. Таким образом, экс-актриса подтвердила свою приверженность благотворительной деятельности, пригласив четырех женщин-организаторов, включая основателя Сухани Джалоту, на собственную королевскую свадьбу.