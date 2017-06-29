Uber с NASA разрабатывают стратегию надземного такси

Корпорация Uber, известная комфортными перевозками пассажиров по всему миру, планирует начать стройку центра во французской столице, в котором будут заниматься разработкой искусственного интеллекта для надземных такси.

Уточняется, что этот центр является первым, расположенным вне Северной Америки, где расположена штаб-квартира. В течение пяти лет исследователи и научные сотрудники совместно создадут специальный искусственный интеллект для гибридных автомобилей, а также начнут проработку контроля трафика в воздухе.

Также будет разработана абсолютно новая уникальная система управления воздушных движений, которая будет рассчитана на изобретения с низкой высотой полёта.

Известно, что проект создаётся в коллаборации между Uber и NASA с капиталом в двадцать миллионов евро. Дополнительно был подписан контракт сотрудничества с французским политехническим учебным заведением, воспитанники которого являются талантливыми учёными.