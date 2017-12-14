В Британии медики спасли жизнь девочки, рождённой с сердцем вне тела

Британка родила ребёнка с аномалией эктопия: сердце девочки было расположено вне тела. С помощью специальной курки, изготовленной на 3D-принтере, медики смогли защитить жизненно важный орган новорождённой.

Специалисты обнаружили аномалию развития на 9 неделе беременности, предложив матери прервать беременность. Но британка Наоми Финдлей отказалась убивать ребёнка. Когда девочка появилась на свет с помощью преждевременных родов, ей был поставлен диагноз эктопия. Специалисты нашли способ уберечь её сердце с помощью специальной куртки, которую спроектировали и распечатали ранее на 3-D принтере. Это изделие сможет защитить жизненно важный орган новорождённой до тех пор, пока медики не сделают ряд операций, которые исправят врождённые аномалии.

Пока куртка защищает сердце девочки, часть желудка, которая также развивалась вне тела, способствует правильному дыханию и работе скелетных мышц, приводя в норму работу грудной клетки.