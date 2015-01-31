В Индии наблюдается очередная вспышка смертельного вируса

В индийском штате Керала спустя много лет вновь появился опасный вирус Нипах, первую вспышку которого наблюдали в 1998 году.

На сегодняшний день известно о десяти погибших, еще более двадцати инфицированных находятся в госпитале. Главными симптомами вируса являются повышенная температура тела, воспаление лёгких и заболевания головного мозга.

Известно, что в семидесяти процентах случаев заболевания вирусом исход становится летальным. Те, кто смог выжить, в большинстве становятся людьми с ограниченными возможностями, страдающими постоянными судорогами и расстройствами нервной системы. Вакцины от этого заболевания нет, препарат находится в разработке в течение многих лет.

Впервые переносчиками вируса оказались свиньи, позже, в 2014 году – плотоядные летучие мыши. На данный момент проводятся исследования для выявления причины повторной вспышки.

Власти Индии просят жителей и туристов не паниковать и сохранять спокойствие, так как меры предосторожности применяются по всей территории страны.