В Китае загоняли 5 собак, чтобы улучшить их вкус после смерти

Тревожные кадры поступили из питомника Хуан, расположенного в Пекине. Там сотрудники мясокомбината решили загонять 5 собак, чтобы в дальнейшем убить их. По словам мясника, после смерти такие приготовленные животные получаются вкуснее.

Пять гончих собак были помещены в вольер, откуда они не могли самостоятельно выбраться. На небольшой высоте разместили клетку, внутри которой находился кролик. Собаки постоянно пытались поймать его, но им не удавалось, потому что кролик был взаперти. Гончие бегали по кругу не протяжении нескольких часов. После этого владельцы мясокомбината стали постепенно убивать собак. Владелец питомника Хуан, расположенного в Пекине, назвал это отличным способом для улучшения вкуса блюда.

Напомним, что в Китае разрешено убивать собак и использовать их мясо в пище. При этом, около 20 миллионов животных ежегодно съедаются людьми. По словам владельца мясокомбината, во время погони за добычей выделяется адреналин, который и придаёт вкус блюдам.