Пилот C-130 Hercules пролетел над головой человека

Видео, на котором пилот C-130 Hercules выполнил экстремальный трюк, распространился в сети Интернет.

На сайте YouTube появился ролик, который сняли на Аравийском полуострове. В кадре видно, как военный самолет C-130 Hercules выполняет экстремальный трюк. Суть его заключается в том, что полет был слишком низкий. В видео видно, что C-130 Hercules пролетел практически над головой человека, который стоял на земле. Самолет был настолько близко, что мужчина постарался достать чего каким-либо предметом, однако в один момент он прибился к земле. На данный момент ролик уже просмотрели более 700 тысяч человек.

Напомним, что C-130 Hercules - это американский военный самолет большой и средней дальности. Этот самолет стал основным для стран НАТО и США. В 2014 году C-130 Hercules стал самым распространенным военным самолетом по сравнению с другими моделями.