В ДНР удалось уничтожить банду украинских диверсантов

Украинские диверсанты намеревались расстрелять мирных жителей в Горловке, однако расправу над местными удалось пресечь. Об этом в среду, 23 мая, сообщает глава командования ДНР Эдуард Басурин.

Как стало известно СМИ, представители ДНР заявили об успешной ликвидации группы диверсантов из Украины, которые планировали обманным путем проникнуть на территорию Горловки и под видом российского общественного движения "Сорок сороков" устроить жестокую расправу над местными жителями.

Как отмечается, солдатам отряда вооруженных сил ДНР удалось успешно выявить и уничтожить преступную группировку, потому жителям Горловки в настоящий момент ничего не угрожает.

Стоит отметить, что ранее СМИ распространили информацию о наступлении ВСУ на населенный пункт Чигари около Горловки, однако позднее командование ДНР это опровергло.