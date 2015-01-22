В ДНР удалось уничтожить банду украинских диверсантов

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Украинские диверсанты намеревались расстрелять мирных жителей в Горловке, однако расправу над местными удалось пресечь. Об этом в среду, 23 мая, сообщает глава командования ДНР Эдуард Басурин.

 Как стало известно СМИ, представители ДНР заявили об успешной ликвидации группы диверсантов из Украины, которые планировали обманным путем проникнуть на территорию Горловки и под видом российского общественного движения "Сорок сороков" устроить жестокую расправу над местными жителями.

Как отмечается, солдатам отряда вооруженных сил ДНР удалось успешно выявить и уничтожить преступную группировку, потому жителям Горловки в настоящий момент ничего не угрожает.

Стоит отметить, что ранее СМИ распространили информацию о наступлении ВСУ на населенный пункт Чигари около Горловки, однако позднее командование ДНР это опровергло.

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Автор - Наталья Черная
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