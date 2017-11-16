В Канаде сняли на видео падение загадочного космического объекта

Жители Канады запечатлели на камеру необычный объект в небе, который не смогли идентифицировать. На кадрах видно, как космический «гость» не спеша спускается на землю.

Одновременно несколько очевидцев из канадского туристического города Дели стали свидетелями инопланетного объекта, который спускался с неба на землю. Видеоролик опубликовали на видеохостинге YouТube на популярном канале о паранормальных явлениях UFO Institute.

В комментариях интернет-пользователи стали говорить, что в небе пролетел НЛО, а другие юзеры отметили, что в воздухе находился настоящий представитель инопланетной расы. Стоит отметить, что пока официальных комментариев от уфологов не было и специалисты продолжают изучать мистическую видеозапись.