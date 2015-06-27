Две рыси из Канады покорили Сеть

Канадская девушка при поездке на велосипеде в лес стала очевидцами выяснения отношений между двумя рысями. Громко рыча, они многим напомнили себя при просмотре соответствующего ролика в Интернете.

«Разборки» в животном прайде были зафиксированы в провинции Канады. До драки не дошло, хотя кошачьи пытались спровоцировать друг друга взмахами передних лап. Наиболее часто повторяющимся комментарием было сравнение супруги с любовницей. Эксперты считают, что подобная агрессивная реакция связана с тем, что рыси не хотели совместно находиться на одной территории.

Ранее стало известно о ещё одном конфликте между животными, на этот раз в ЮАР. Отмечается, что несколько бегемотов предпринимали попытки спасти антилопу от гибели в пасти крокодила. Эта история имеет счастливый финал – несмотря на то, что изначально создалось впечатление, что бегемоты захотели разделить добычу с рептилиями, они освободили антилопу и даже укусили одного из нападающих.