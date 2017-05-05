Развитие киберспорта: Epic Games заявил о новом призовом фонде

Киберстудия Epic Games заявила, что в целях продвижения Fortnite как дисциплины в киберспорте будет выделено сто миллионов долларов в качестве призового фонда. Это относится к сезону 2018/19 годов.

В планах разработчиков - активная поддержка всех соревнований. Также отмечается, что будет применена другая тактика в сравнении с другими организаторами. Также планируется акцентировать более усиленное внимание на масштабных игровых аспектах. На данный момент одной из главных проблем в соревнованиях является рассредоточение болельщиков.

Дело в том, что во время игры фанаты соревнующихся расходятся на их каналы, но при таком раскладе очень сложно наблюдать за всеми одновременно. Эксперты утверждают, что у киберспорта есть будущее, тем более, если Epic Games приложат усилия для того, чтобы оптимизировать полноценную работу ресурсов с механической точки зрения.

Это поможет сделать игровой процесс более динамичной и яркой в киберспорте.