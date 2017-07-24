Новый конструктор Lego: археологи негодуют

Исследователи поддали критике недавно вышедший набор от эпохальной фирмы Lego, который посвящён археологической и палеонтологической деятельности.

Среди основных элементов находятся самолёты, станции, предназначенные для работы в северных краях, грузовики и снегоходы, а также миниатюрные мамонты, медведи и саблезубые тигры.

По словам экспертов, в реальной жизни работа учёных более грязная и сложная, а имеющиеся звери больше похожи на зомби, чем на реальных животных. Также заявляется, что коллекция не отражает реальное снаряжение – в коллекции находятся более современные девайсы, чем стандартные лопаты, кирки и большие пилы.

Что дополнительно касается животных, то невозможно обнаружить абсолютно нетронутые тела – чаще всего на раскопках находятся либо скелеты, либо звери наблюдаются с признаками разложения тела. Тем не менее, учёные радуются тенденции появления конструктора, который в игровой форме помогает детям разносторонне развиваться.