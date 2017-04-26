Неожиданный перфоманс: Иван Ургант появился на свадебном видео принца Гарри и Меган Маркл

Российский шоумен и ведущий Иван Ургант в очередной раз доказал, что является обладателем прекрасного чувства юмора. Недавно в Instagram телеведущего выявилось свадебное видео принца Гарри и Меган Маркл, где засветился и сам Ургант.

В рамках своего популярного шоу «Вечерний Ургант» 40-летний телеведущий Иван Ургант решил сделать неожиданный перфоманс. На видео можно увидеть, как принц Гарри и Меган Маркл выходят из часовни святого Георгия и на пороге Виндзорского замка стоит Иван Урант, который предлагает молодоженам отведать традиционный русский каравай.

Также Ургант предложил каравай принцу Чарльзу и матери Меган Маркл. Пользователи Сети высоко оцени юмор телеведущего, а также уровень видеомонтажа: «И я там был, мед, пиво пил», «Иван, Вы тамадой подрабатывали?», «Фотошоп уровень Бог!», «Они ж не русские, какой каравай», «Ваня, они по-русски не понимают, надо было на английском говорить».