Девушка попала в больницу с пневмонией после 2 недель курения вейпа

Девушка-вейпер обратилась в больницу, жалуясь на затруднённое дыхание. В результате обследования врачи нашли у 18-летней жительницы Пенсильвании аллергический пневмонит.

Девушка рассказала, что курила электронные сигареты от 2 до 3 недель, после чего у неё начались проблемы с дыханием, кашель и боли в груди. С этими симптомами она обратилась к врачу, который назначил ей антибиотики, отправив пациентку домой. Но уже в скором времени девушке потребовалась искусственная вентиляция лёгких, в которых скопилось большое количество жидкости, которую необходимо было откачать.

После госпитализации врачи смогли поставить девушке диагноз, однако что стало причиной столь резкой аллергической реакции неизвестно. По мнению специалистов, вред для организма несёт пропиленгликоль или глицерин, которые содержатся в вейпах. Они могли стать причиной резкого ухудшения самочувствия девушки. И хоть подобный случай является первым, медицинские работники продолжают утверждать, что любой вид курения причиняет вред здоровью.