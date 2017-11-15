В Сети появились снимки выжившей во время крушения Boeing 737 на Кубе

В социальных сетях опубликовали фотографии девушки, которой удалось пережить крушение Boeing 737 на Кубе. Отмечается, что помимо Гретель удалось выжить еще двум девушкам, однако их личности пока не установили.

Как известно, в пятницу, 18 мая, самолет Boeing 737 потерпел крушение в 20 километрах от Гаваны практически сразу после подъема в воздух. На момент трагедии на борту самолета находились 110 человек, из которых 107 человек не смогли выжить.

Буквально недавно в социальных сетях начали размещать фотографии погибших, стало известно имя одной из выживших, снимки Гретель также появились в Сети. Отмечается, что авиакатастрофу удалось пережить еще двум девушкам, в настоящий момент за их жизнь борются врачи.