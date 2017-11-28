Принц Гарри и Меган Маркл отказались от пожизненного права на бесплатную пиццу

Сеть ресторанов Pizza Hut планировала преподнести золотую VIP-карту, дающую право на бесплатный заказ еды, в качестве подарка на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Но Кенсингтонский дворец отверг предложение пожизненного абонемента на пиццу.

Представители сети ресторанов решили, что VIP-карта, дающая право на бесплатный заказ еды, будет отличным подарком на бракосочетание пары. И если принц Гарри и его невеста восхитились щедростью Pizza Hut, но из-за свода правил королевской семьи, они были вынуждены от него отказаться. Кенсингтонский дворец посчитал подарок отличной идеей, но принятие предложения коммерческого характера оказалось невозможным.

Сам подарок был преподнесён в коробке черного цвета, украшенной изображением кусочка пиццы. Внутри на красном бархате находилась золотая карта. Меган Маркл призналась, что путь к её сердцу достижим через желудок, а лучшей частью свиданий она считает возможность перекусить чем-нибудь аппетитным.